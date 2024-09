Penalidade Máxima: primeira leva de suspensos por manipulação volta a jogar

O único que já pagou a punição por completo e segue sem clube é o volante Fernando Neto, que jogava no Operário na época do esquema.

Novas chances no Brasil

Alef Manga foi condenado por tomar cartão amarelo de propósito contra o América-MG, no Brasileirão 2022. Agora, prestes a retornar, tomou uma enquadrada pública de Jorginho, técnico do Coritiba. O atacante não será utilizado logo de cara. O treinador disse que ele precisaria, inclusive, pedir desculpas ao elenco pelo que aconteceu.

"Manga precisa se desculpar pelo que aconteceu, porque isso é desvio de caráter. É muito sério. Você imagina: ele volta para o grupo. E o que os jogadores vão pensar? Eu já tive uma conversa muito séria com ele. O comportamento dele precisa ser exemplar. Não quero ver machucando ninguém, falando com ninguém. Não basta ser honesto, ele tem que demonstrar honestidade. É isso que quero do comportamento dele", disse Jorginho.

Manga tentou antecipar o fim da pena no STJD, mas o tribunal negou a conversão no dia 28 de agosto. A discussão era sobre a contagem de dias da suspensão. O motivo foi o hiato após a condenação, entre a saída dele para jogar no Pafos, do Chipre, e a decisão da Fifa de aceitar que a pena se tornasse mundial — pedido da CBF.

Igor Cariús já teve o gosto de voltar a jogar. Ele, inclusive, marcou na última segunda-feira (23), diante do Paysandu, o primeiro gol desde o retorno da suspensão. Foi decisivo na vitória do Sport por 1 a 0, que levou o time à terceira colocação na Série B.