Hernan: São Paulo vai insistir em Zubeldía mesmo se perder para Corinthians

Luis Zubeldía seguirá no cargo mesmo em caso de derrota do São Paulo no clássico contra o Corinthians, no domingo (29), pelo Brasileirão. A informação é do colunista André Hernan, no De Primeira.

Segundo Hernan, a diretoria do São Paulo entende que o trabalho de Zubeldía tem pontos positivos e negativos e fará uma reavaliação no final da temporada. Até lá, seguirá com o argentino.