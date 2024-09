'Está em queda': RMP diz que Botafogo desacelerou nos últimos jogos

Em participação no Fim de Papo desta quinta (26), o colunista Renato Maurício Prado afirmou que o Botafogo parece ter tido uma queda de produção recentemente.

Na opinião de RMP, o time ainda é o melhor do Brasil, mas jogou mal contra o Fluminense, apesar da vitória, e contra o São Paulo, no jogo de volta. O jornalista ainda disse que talvez o time não tenha força para ganhar uma eventual final de Libertadores ou para se manter na liderança do Brasileirão até o final.