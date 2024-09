'Corinthians não é mais azarão contra ninguém', dispara Arnaldo Ribeiro

O comentarista Arnaldo Ribeiro, em participação no Fim de Papo desta quinta (26), afirmou que o Corinthians é o time do momento.

Na opinião de Arnaldo, os corintianos podem fazer frente a qualquer equipe do Brasil atualmente. O jornalista entende que isso acontece porque o time se reforçou bem na janela de transferências do meio do ano.