Botafogo e Textor provocam São Paulo com faixa em avião na avenida Paulista

O Botafogo ainda escreveu: "Botafogo classificado! O clube mais tradicional!".

A postagem foi uma resposta a torcedores do São Paulo. Antes do jogo de ida, um avião sobrevoou o Rio de Janeiro com uma faixa: "Tradição não se compra, nós somos o São Paulo Futebol Clube".

Já nesta quarta-feira, o Botafogo venceu o time tricolor nos pênaltis, no Morumbis, e seguiu vivo na Libertadores.

