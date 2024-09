Abel é suspenso por dois jogos por gesto obsceno em Palmeiras x Flamengo

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, foi suspenso por dois jogos pelo gesto obsceno flagrado pelo VAR, durante a partida contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, em agosto.

O que aconteceu

Expulso naquele jogo, Abel foi condenado em primeira instância, na 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quinta-feira (26). A denúncia contra ele foi no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética esportiva.

Como a punição veio via tribunal e ele não chegou a cumprir parte da suspensão de forma automática, a punição é levada para jogos do Brasileirão. Se não houver qualquer movimento sobre efeito suspensivo, o técnico está fora dos dois próximos jogos do Palmeiras na Série A.