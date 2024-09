Suspeitos em apostas, Luiz Henrique e Paquetá estão na pré-lista da seleção

Os jogadores Luiz Henrique e Paquetá continuam, por enquanto, na pré-lista da seleção brasileira para os próximos jogos das Eliminatórias, contra Chile e Peru, apesar da suspeitas de manipulação de jogos por envolvimento em apostas. Matéria do UOL mostrou que o atacante do Botafogo recebeu pagamentos de parentes apostadores do meia do West Ham.

A CBF já tinha consultado anteriormente a Federação Inglesa e a Real Federação Espanhola. Sobre Paquetá, recebeu a informação de que era investigado, mas ainda não seria julgado. Sobre Luiz Henrique, foi informado que não havia nada sobre ele.

Ambos apareceram como suspeitos primeiro em uma investigação da Federação Inglesa que apontou suspeita sobre quatro jogos de Paquetá e um de Luiz Henrique, em 2023. A suspeita era de receberem amarelos para favorecer apostadores.