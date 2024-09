São Paulo diferente e Botafogo igual: veja times para jogo da Libertadores

São Paulo e Botafogo estão escalados para o jogo de volta das quartas de final da Libertadores, que começa às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (25). O jogo ocorre no MorumBis.

O Tricolor vai ao gramado com: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Rato, Lucas e William Gomes; Calleri

Luiz Zubeldía desfez a linha de três zagueiros usada pelos paulistas no duelo de ida. William Gomes, por outro lado, está mantido no ataque — Luciano começa no banco.