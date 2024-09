'Quero a morte de Léo e Karoline': namorada de zagueiro do Fla expõe ameaça

Na imagem, o usuário escreveu que deseja a morte do casal: "Se na torcida organizada tivesse bandido de verdade, esses dois aqui (Léo Pereira e Karoline) já estariam mortos. Eu quero a morte do Léo Pereira e da Karoline urgentemente".

O Flamengo não vive bom momento e corre risco de queda na Copa Libertadores. Equipe foi derrotada pelo Peñarol por 1 a 0 no Maracanã, e busca reverter vantagem uruguaia nesta quinta-feira (26). Na Copa do Brasil, disputa a semifinal contra o Corinthians, enquanto vem de duas derrotas e um empate no Brasileirão, assegurando a quarta colocação no torneio.