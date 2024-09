Fluminense: 'O ideal é ficar em casa', diz Renan Teixeira sobre Felipe Melo

Em participação no Fim de Papo desta quarta (25), o comentarista Renan Teixeira disse que Felipe Melo deveria ter evitado contato com o público após a derrota do Fluminense para o Botafogo - o jogador foi acusado de constranger um adolescente após ser provocado.

Renan usou o próprio exemplo para defender seu argumento. O ex-jogador recordou que preferia não sair de casa em momentos de crise para evitar encontros com possíveis provocadores.