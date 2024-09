Polícia Civil diz que dirigível caiu por perda de comando; Cenipa investiga

Queda do dirigível

O Corpo de Bombeiros foi acionado no início da tarde pela queda do dirigível no bairro Veloso, na altura do nº 1160 da rua Sarah Veloso. A ocorrência foi registrada às 12h05 (de Brasília) e feita a partir de ligações de residentes. Agentes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal isolaram o espaço.

Casas e postes elétricos foram atingidos. Os Bombeiros aguardam apoio da Enel, que irá desenergizar os postes, para fazer a retirada do dirigível, que ainda está inflado.

Duas pessoas estavam no dirigível, e o passageiro foi socorrido com ferimentos leves pelo Samu e levado ao Hospital São Luiz. O piloto, o comandante Charles Chueiri, teve um corte na cabeça e recebeu atendimento no local.

Por volta das 12h de hoje, o dirigível prefixo PR-ZAD, de propriedade da Airship do Brasil, sofreu um acidente na região de Osasco, São Paulo. A equipe da Airship está no local e prestando todo o suporte necessário. O comandante e o passageiro a bordo foram socorridos e passam bem. Mais informações serão fornecidas à medida que os fatos forem apurados. Airship do Brasil, ao UOL

O dirigível, modelo ADB 3-3, tem 49 m de comprimento e 17m de altura, podendo chegar a 85 km/h e com espaço para seis tripulantes — um piloto e até outros cinco ocupantes. Ele é da empresa Airship do Brasil, com matrícula PR-ZAD, possui capacidade de carga de cerca de uma tonelada e peso máximo de decolagem e pouso de 4.034 kg.