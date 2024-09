'Corinthians ganhar do São Paulo será a cereja do bolo', dispara Lavieri

Em participação no Fim de Papo desta quarta (25), o colunista Danilo Lavieri elogiou o momento do Corinthians e disse que a prova final para coroar a boa fase é o jogo contra o São Paulo.

Na opinião de Danilo Lavieri, a única coisa que falta para o Corinthians confirmar a boa fase é sair da zona de rebaixamento do Brasileirão. O colunista entende que a temporada corintiana pode até mesmo ser melhor que a dos rivais paulistas se terminar com um título.