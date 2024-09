Telles, Ortiz, Weverton: Marília Ruiz revela 11 pré-convocados para seleção

Em participação no Fim de Papo desta terça (24), a jornalista Marília Ruiz revelou 11 nomes que atuam no Brasil e que fazem parte da pré-lista de convocados para a seleção brasileira na próxima rodada das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo. Os comandados de Dorival Junior enfrentarão Chile (fora) e Peru (casa).

A jornalista apurou que podem aparecer novidades na convocação, como Igor Jesus e John, do Botafogo. Além disso, jogadores que não têm sido chamados, como Weverton, do Palmeiras, e Léo Ortiz, do Flamengo, também podem aparecer na próxima lista.