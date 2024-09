Rodrygo marca, Endrick fica no quase, e Real bate Alavés pelo Espanhol

O Real Madrid segue vice-líder, mas encostou no Barcelona. A equipe comandada por Carlo Ancelotti chegou aos 17 pontos e está a apenas um atrás do Barça. O Alavés segue com 10 e aparece na 8ª colocação.

Classificação e jogos La Liga

O Real Madrid volta a campo no próximo domingo (29) quando vai enfrentar o Atlético de Madri, às 16h (de Brasília), fora de casa. No sábado (28), o Alavés visita o Getafe, às 9h. Os dois jogos são válidos pela 8ª rodada.

Como foi o jogo

O Real começou o jogo com tudo, mas não criou tanto apesar de ser letal. A equipe da casa abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo, com direito a assistência de Vini Jr. Em vantagem, os Merengues cozinharam o jogo e não deram espaços para o Alavés jogar. Quando chegou de novo, o time mandante foi letal, com a dupla Bellingham e Mbappé funcionando e levando o 2 a 0 para o vestiário.

O Real repetiu a fórmula, viu Endrick virar destaque e tomou susto. A equipe madrilenha marcou logo nos primeiros movimentos da etapa final e diminuiu o ritmo. Os jogadores que entraram deram novo fôlego ao Real. Endrick virou personagem ao acertar a trave no primeiro lance após entrar em campo e por levar um cartão amarelo após dar uma joelhada em Mourino. O Alavés saiu mais para o jogo e conseguiu colocar foco na partida com dois gols no fim, mas sem buscar o empate.