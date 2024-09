Técnico cobra expulsão de Endrick após entrada forte: 'Intenção de pegar'

O técnico Luís García, do Alavés, reclamou de uma possível expulsão de Endrick durante o jogo contra o Real Madrid, nesta terça-feira (24), pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol.

O que aconteceu

Luís García protestou por causa de um lance que aconteceu no final do jogo. Endrick se desentendeu com o zagueiro Mouriño e tentou dar um chute no adversário.

Endrick recebeu o cartão amarelo pela ação. A escolha do árbitro pelo amarelo ao invés do vermelho não agradou o treinador do Alavés.