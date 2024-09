Filho de Zidane, Enzo se aposenta do futebol aos 29 anos

Enzo se formou nas categorias de base do Real Madrid, mas fez apenas um jogo pela equipe principal do clube — entrando no segundo tempo e marcando na goleada por 6 a 1 sobre o Cultural Leonesa, pela Copa do Rei de 2016/17. Ficou no clube por 13 anos, tendo jogado pelo Real Madrid Castilla por três temporadas, antes de sair do time.

O ex-jogador nunca conseguiu se firmar na carreira. Também defendeu o Alavés e o Almería na Espanha, além de ter passagens pelo futebol suíço, português e francês, sempre sem emplacar nos times em que atuou. Chegou a adotar o sobrenome Fernández no início de sua trajetória para fugir da sombra do pai.

Enzo Zidane ainda não se pronunciou sobre o fim da carreira. De acordo com o diário espanhol, o ex-jogador vai se concentrar na família e em seus investimentos. Ele é pai de três filhas.