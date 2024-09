Brasil vai bem e busca o tetra da Copa do Mundo dos Sem-Teto

A seleção brasileira busca o tetra da competição. O país conquistou o título em 2010 — ano em que a competição foi realizada no Rio de Janeiro —, além de levar a melhor em 2013 e 2017.

O Brasil compete com uma equipe mista. O time é composto por cinco homens e três mulheres: Jéssica Monteiro (16 anos - Ceará), Levi Charles (17 anos - Ceará), Riane Karen (18 anos - Bahia), Anna Carolina (18 anos - Rio de Janeiro), Guilherme Temístocles (18 anos - Distrito Federal), Raurisson da Silva (18 anos - Pará), Andrew Vitor (19 anos - Amazonas) e Matheus do Carmo (20 anos - Rio de Janeiro).

Como funciona a Copa do Mundo dos Sem-Teto

A competição conta com a participação de pessoas em situação de vulnerabilidade social. A maioria, como o nome indica, é de pessoas em situação precária de moradia, não necessariamente na rua.

Na chave masculina, 36 seleções estão divididas em quatro grupos de nove países cada. As duas melhores colocadas de cada chave avançam às quartas de final. Na feminina, são 16 times, com dois grupos com oito cada. As quatro melhores colocadas de cada chave vão às quartas de final.

As partidas são disputadas em uma quadra com 16 metros de largura por 22 metros de comprimento. É permitida a participação de equipes mistas entre homens e mulheres.