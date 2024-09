Torcedor do Fortaleza tatua autógrafo de CEO do clube na testa; veja

Após a vitória do Fortaleza sobre o Bahia por 4 a 1 no sábado (21), o torcedor do Fortaleza, Douglas Sousa, conhecido como "Toguro da Shopee", tatuou o autógrafo do CEO do Leão, Marcelo Paz, na testa.

O que aconteceu

Com 120 mil seguidores em seu Instagram, "Toguro da Shopee" publicou o momento do autógrafo e a tatuagem. O CEO do Fortaleza fez sua assinatura no rosto do torcedor, e Douglas então registrou permanentemente o nome de Marcelo Paz na testa.