Palmeiras renova com Richard Ríos para se blindar de clubes europeus

Na atual temporada, Ríos tem 40 jogos, dois gols e três assistências pelo Palmeiras. Ele virou um dos pilares do meio-campo alviverde ao lado de Aníbal Moreno.

Primeiro, é agradecer ao Palmeiras e aos dirigentes por confiarem no meu trabalho e me darem confiança para estar aqui. Fico muito feliz por renovar esse contrato, minha família também. Somos muito gratos ao Palmeiras, que me abriu as portas. É algo gratificante para mim e espero retribuir dentro de campo para a torcida e para o clube. Richard Ríos sobre sua renovação com o Palmeiras.

Palmeiras vetou saída de Ríos mesmo com propostas milionárias

O West Ham sinalizou ao Palmeiras que estava disposto a pagar entre 22 a 25 milhões de euros (R$ 135 e 154 milhões na cotação atual) para contratar Ríos, mas o Alviverde avisou a todos os clubes interessados, e para diversas pessoas próximas ao atleta, que ele não seria negociado.

O Fenerbahçe e o Olympique de Marselha também tentaram a contratação de Richard Ríos, mas esbarram na negativa do Palmeiras.