Neymar apoia Arábia Saudita como sede da Copa de 2034: 'reconhecimento'

Neymar aproveitou a comemoração do Dia Nacional Saudita para apoiar a candidatura da Arábia Saudita como sede da Copa do Mundo de 2034. Até o momento, o país foi o único a manifestar interesse de receber o Mundial.

Feliz de ter a Copa do Mundo aqui na Arábia Saudita. Acho que vai ser uma Copa muito surpreendente, para as pessoas do muito inteiro poderem conhecer mais a cultura saudita e o país. Acho que vai ser uma bela de uma experiência. Neymar, em vídeo compartilhado pelo Al-Hilal