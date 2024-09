Hernan: 'fator Gabigol' esfarela relação de Tite com a torcida do Flamengo

O "fator Gabigol" contribui para o desgaste de Tite com a torcida do Flamengo, opinou o colunista André Hernan, no De Primeira.

Para Hernan, a relação conturbada com Gabigol pesa contra o trabalho de Tite no Flamengo. Além disso, o estilo de jogo do treinador não casou com o que espera o rubro-negro, disse ele.