Haaland e Gabriel Jesus batem boca após clássico pelo Inglês: 'Palhaço'

O clima esquentou entre Haaland, do Manchester City, e Gabriel Jesus, do Arsenal, ao final do empate em 2 a 2 pelo Campeonato Inglês. A TV britânica Sky Sports flagrou o bate-boca, que também envolveu o técnico Mikel Arteta.

O que aconteceu

Haaland se dirigiu a Arteta e pediu para o técnico adversário "ser humilde". O norueguês aproveitou o cumprimento entre jogadores no centro do campo para cobrar o comandante dos Gunners.

Gabriel Jesus não gostou, foi tirar satisfações, e Haaland chamou o brasileiro de "palhaço". O atacante do City na sequência deu as costas para o brasileiro e foi embora.