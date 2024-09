Flamengo: 'Outro treinador cairia com esse desempenho', RMP detona Tite

Durante a Live do Flamengo desta segunda (23), o colunista Renato Maurício Prado afirmou que Tite só está sendo mantido no cargo no Flamengo por conta do prestígio que tem.

RMP citou o retrospecto recente do Flamengo e ponderou que qualquer outro treinador já teria sido demitido com uma sequência tão ruim. O jornalista entende que Tite já deveria ter saído e opinou que Filipe Luís, treinador nas categorias de base rubro-negras, seria o substituto ideal.