Flamengo: 'Gabigol ficará no banco contra Peñarol', informa Rodrigo Mattos

Durante a Live do Flamengo desta segunda (23), o colunista Rodrigo Mattos informou que Gabigol não está sendo cogitado para ser titular contra o Peñarol, no jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores da América.

Mattos disse que Gabigol só não viajou para o jogo contra o Grêmio, em que só reservas entraram em campo, por conta de uma fibrose. Esse é o motivo de ele ter treinado com os titulares, que ficaram no Rio, e não a possibilidade de ele ser titular no próximo jogo.