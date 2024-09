Cruzeiro anuncia demissão de Fernando Seabra após empate com Cuiabá

O Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira (23) a demissão do técnico Fernando Seabra. A decisão foi comunicada um dia após o empate sem gols com o Cuiabá pelo Brasileirão.

O Cruzeiro comunica a saída de Fernando Seabra do comando técnico da equipe. Além do treinador, o auxiliar técnico Alvaro Martins também deixa o clube. Cruzeiro, no Instagram