Corinthians tenta renovar com campeãs, mas sucesso olímpico atiça mercado

Das quatro atletas que foram prata e têm contrato só até o fim do ano, apenas Duda Sampaio assinou a extensão de vínculo com o Timão até 2028. Tamires e Yayá têm contrato com as Brabas até dezembro de 2025.

Elas tiveram proposta para renovar. A gente respeita o tempo de cada atleta para poder pensar, entender qual proposta é melhor para elas. Não tem problema com isso, deixo elas tranquilas. Proposta elas têm do Corinthians. Íris Sesso, diretora do Corinthians

Em coletiva, o técnico Lucas Piccinato apontou a dificuldade que a projeção olímpica e do clube traz para o cenário de renovações, uma vez que o mercado passou a olhar ainda mais para o celeiro nacional de jogadoras.

Estamos passando por um momento que mercado europeu, americano, têm grana muito forte. Então, um time vitorioso como o Corinthians vai se destacar e as atletas vão chamar a atenção. A diretoria tem feito esforços inimagináveis e feito o que está no nosso alcance, mas entendemos que atletas têm que alçar voos Lucas Piccinato, técnico do Corinthians feminino

Campeãs ainda não renovaram

De 13 jogadoras que possuem contrato com o clube até dezembro de 2024, sete entraram em campo no último domingo (22), na vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, que garantiu o hexacampeonato brasileiro.