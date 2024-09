Clube oferece ingressos, show de samba e chopp gratuito em final da Série D

A ação feita pelo clube não é pioneira. O Retrô-PE utilizou a mesma 'estratégia' para atrair torcedores em fases anteriores da competição.

O Retrô foi derrotado por 2 a 1 no jogo de ida. A equipe pernambucana estava empatando por 1 a 1 com o Anápolis, no último domingo (22), até os 42 minutos do segundo tempo, quando levou o segundo gol.

O clube pernambucano busca seu primeiro título nacional. A equipe foi fundada em 2016 e teve ascensão rápida no futebol local — foi vice-campeã estadual em 2022 e 2023 — e já garantiu o acesso à Série C de 2025 juntamente com Anápolis, Itabaiana e Maringá

O Retrô conta com alguns jogadores de destaque no futebol brasileiro. Estão entre eles: Rômulo (volante ex-Vasco), Jonas (volante ex-Flamengo), Jean (lateral ex-Palmeiras) e Fernandinho (atacante ex-Grêmio).

Veja a programação de Retrô x Anápolis