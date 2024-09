Aloísio Chulapa visita CT do São Paulo antes de decisão na Libertadores

O elenco do São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira (23) e recebeu a visita do ex-atacante Aloísio Chulapa. Na quarta-feira, o Tricolor enfrenta o Botafogo pelo jogo da volta nas quartas de final da Libertadores.

O que aconteceu

Chulapa conversou com os jogadores e desejou boa sorte ao grupo. Ele também parabenizou o atacante Jonathan Calleri, aniversariante do dia.

O São Paulo perdeu para o Internacional, pelo Brasileiro, no último domingo. Os jogadores foram divididos em dois grupos nas atividades no CT da Barra Funda: os atletas que atuaram por mais tempo com os gaúchos fizeram um circuito de recuperação, enquanto o restante treinou no gramado com o técnico Luis Zubeldía.