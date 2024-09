Promessa tem nova chance no Palmeiras em meio a incertezas na lateral

Titular da posição, Piquerez segue sem previsão de retorno em 2024. O uruguaio sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo e precisou passar por cirurgia. Existe a chance dele voltar a trabalhar com o grupo ainda este ano, mas é difícil que ele volte a atuar antes do fim do Brasileirão.

Classificação e jogos Brasileirão

Hoje titular, Caio Paulista está suspenso contra o Vasco e tem situação complicada. O jogador está sendo acusado de agressão pela ex-namorada, e a polícia instaurou um inquérito para investigar o caso. A diretoria resolveu seguir com o atleta no elenco e mantém cautela.

Com esse cenário, Vanderlan pode subir de prioridade no elenco mais uma vez. A atual temporada já é a que Vanderlan disputou mais jogos no elenco profissional do Palmeiras, com 27, superando 2023, com 26 partidas.

Vanderlan teve interessados no mercado

Segundo André Hernan, colunista do UOL, o Rennes-FRA preparou uma oferta de 12 milhões de euros (quase R$ 74 milhões na cotação atual) para tirar Vanderlan do Palmeiras. No entanto, o Alviverde avisou que o atleta não estava à venda, acreditando que ele poderia se valorizar ainda mais no time titular em 2024 — o que não aconteceu. A multa do jogador é de 60 milhões de euros (R$ 369 milhões).

Em entrevista à TV Palmeiras, Vanderlan se colocou à dispoição de Abel Ferreira na ausência de Caio e Piquerez.