Nonato, do Fluminense, passa por cirurgia no nariz após fratura no clássico

O meia Nonato, do Fluminense, passou neste domingo (22) por uma cirurgia no nariz, após sofrer uma fratura no final do jogo diante do Botafogo, no Maracanã.

O que aconteceu

O jogador, que havia acabado de entrar na partida, se chocou com o lateral Marçal, caiu desacordado e teve que ser atendido de ambulância.

O lance preocupou o departamento médico do Fluminense, pois sangrava bastante o nariz do camisa 16.