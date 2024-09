Substituição errada, ambulância e falha: o enredo do gol do líder Botafogo

Gregore desarmou Felipe Melo e deu assistência para Luiz Henrique nos acréscimos de Botafogo x Fluminense Imagem: Jorge Rodrigues/AGIF

O gol garantiu a vitória ao Botafogo, que disparou no topo com 56 pontos — o Fortaleza também jogou neste sábado (20), ganhou do Bahia e chegou aos 52. O Palmeiras, que iniciou a rodada na vice-liderança, pode alcançar 53 se vencer o Vasco neste domingo.