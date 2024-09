Bandeirinha torce o pé em jogo do Brasileiro e recebe atendimento; veja

A assistente de arbitragem Daniella Coutinho torceu o pé enquanto corria na lateral do campo durante o jogo entre Criciúma e Athletico.

O que aconteceu

Em jogada de ataque do Furacão, a bandeirinha machucou o pé esquerdo na corrida. O lance aconteceu aos 19 minutos do segundo tempo.

Após cair no chão, jogadores do Athletico apareceram para ajudar Daniella. Momentos depois, Anderson Daronco conversou com a assistente e solicitou atendimento do médico do Criciúma.