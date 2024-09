Will Smith ganha camisas de Vasco e Flamengo durante Rock in Rio

O cantor e ator Will Smith ganhou camisas do Vasco da Gama e do Flamengo durante o Rock in Rio nesta quinta-feira (19).

O que aconteceu

O artista foi a última atração do evento a ser anunciada. O rapper entrou no Palco Sunset por volta das 22h30 e cantou por apenas 18 minutos.

A entrega da camisa do Vasco aconteceu nos bastidores. Ela foi feita pelo ator Felipe Gabriel Xavier e idealizada por um dos patrocinadores do clube: o R10 Score.