CBF evita polêmica em lesão de Pedro, mas responde Flamengo: 'Tem controle'

Coordenador de seleções da CBF, Rodrigo Caetano falou sobre as declarações recentes envolvendo a lesão do atacante Pedro, que fica fora da temporada. Recentemente, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, disse que o centroavante foi submetido a uma carga de treino muito forte na seleção antes de se machucar. O dirigente saiu em defesa da comissão técnica após o sorteio dos mandos da semifinal da Copa do Brasil.

A CBF dá o apoio incondicional ao atleta. Ele é um ser humano como todos nós. Nossas primeiras ações foram dar tranquilidade. A CBF fez de tudo para facilitar e dar a melhor logística para ele retornar ao Rio de Janeiro. Não medimos esforços e era uma questão obrigatória para nós. Realmente foi um acidente e lamentamos, provavelmente ele iniciaria a partida em Curitiba. Quando ele foi fazer o trabalho voltado para o jogo, teve um acidente no início do treinamento, sem nenhum tipo de contato. Não vou entrar em debate. O Flamengo recebe um feedback de tudo que é feito no período de seleção, assim como todos os outros clubes. Tem um controle de carga. Temos um curto prazo e nesse período tem uma série de trabalhos, principalmente recuperar atletas e visando o jogo. Nós temos falado com ele e estamos acompanhando. Objetivo é que ao final disso tudo o Pedro esteja bem novamente.