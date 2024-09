CR7 e Talisca marcam, e Al-Nassr vence Al-Ettifaq com 'legião brasileira'

O time de Cristiano Ronaldo teve uma estreia na partida. O técnico Stefano Pioli, ex-Milan e que foi anunciado nesta semana, fez seu primeiro jogo no comando da equipe. Ele substituiu Luís Castro, que foi demitido.

Classificação e jogos Saudita

O Al-Nassr chegou aos oito pontos e assumiu a quarta colocação do Campeonato Saudita. O Al-Ettifaq seguiu com nove, no terceiro lugar.

O Al-Nassr volta a campo na próxima segunda-feira (23), quando vai visitar o Al-Hazem, pela Copa do Rei, às 12h35 (de Brasília). O Al-Ettifaq joga no mesmo dia pela competição, mas às 15h, contra o Al-Adalh, em casa.

Como foi o jogo

O Al-Nassr foi mais perigoso ao longo do primeiro tempo. A dupla brasileira formada por Ângelo e Anderson Talisca deu trabalho à defesa adversária, mas o gol só saiu em um pênalti. Sultan foi derrubado na área, e Cristiano Ronaldo, aos 32 minutos, cobrou no meio e abriu o placar para a equipe visitante.

A vantagem aumentou logo no começo do segundo tempo. Aos 11, Salem Al-Najdi recebeu pelo lado esquerdo da área e, mesmo sem ângulo, encontrou uma cavadinha para superar o goleiro adversário e fazer o segundo dos visitantes.