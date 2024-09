'Time do São Paulo está velho. Todos com mais de 30', dispara Arnaldo

Em participação no Fim de Papo desta quinta (19), o comentarista Arnaldo Ribeiro afirmou que o time do São Paulo foi atropelado fisicamente pelo Botafogo no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores - que terminou empatado sem gols.

Para Arnaldo Ribeiro, o São Paulo precisará fazer uma mescla com jogadores jovens no time titular para resolver o problema. O jornalista destacou que a base da equipe tem mais de 30 anos.