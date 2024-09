Textor tenta trazer para si um protagonismo que não cabe, diz Alicia Klein

A colunista Alicia Klein criticou no UOL News Esporte desta quinta-feira (19) as declarações de John Textor, dono do Botafogo, rebatendo Rodolfo Lanfim, presidente do Flamengo, sobre fair play financeiro. Segundo ela, o empresário não dá o exemplo nos seus clubes quando se trata do assunto e tenta chamar para si um protagonismo descabido.

'Textor não é o paladino do fair play financeiro': "Tem gente na Europa que talvez discorde que ele seja o grande paladino do fair play financeiro. Não me parece ser o caso. O Textor agora escolhe seu rival da vez, mas mais uma vez ignorando não só o que ele faz aqui no Brasil, mas também nos seus outros clubes".

'Textor quer o protagonismo para si que não cabe': "O Textor certamente não é o grande nome do fair play financeiro no mundo e quer trazer um protagonismo para si que não cabe. Aquela coisa de dar volta olímpica antes do jogo antes da partida é uma coisa desnecessária. Ele precisa de um pouco mais de humildade e se apegar mais aos fatos quando ele fala em fair play financeiro".