São Paulo: Zubeldía acertou formação, mas errou estratégia, diz Ilsinho

Em participação na Live do São Paulo desta quinta (19), o comentarista Ilsinho opinou que a pressão sofrida pelo time tricolor diante do Botafogo teve mais a ver com a estratégia do que com a formação escolhida por Zubeldía - com três zagueiros.

Na opinião do ex-jogador, o treinador argentino realmente deveria ter entrado com três defensores, mas sem tentar pressionar a saída de bola. Ilsinho disse que a estratégia falhou, pois permitiu que o Botafogo tivesse espaço para jogar.