São Paulo: Retranca salva? 'Se atacar o Botafogo, leva um sacode', diz RMP

Em participação no Fim de Papo desta quinta (19), o colunista Renato Maurício Prado disse que atacar o Botafogo não é uma boa estratégia para o São Paulo no jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Na ida, as equipes empataram sem gols.

Na opinião de RMP, o Botafogo se sente à vontade quando é atacado. O jornalista entende que isso acontece porque o time sabe trabalhar rápido a bola para aproveitar os espaços e chegar ao gol adversário.