São Paulo fez marcação quase perfeita contra o Botafogo. PVC explica

No quadro Prancheta do PVC, no De Primeira, o colunista Paulo Vinícius Coelho explicou por que Luis Zubeldía escalou o São Paulo com três zagueiros no empate contra o Botafogo, pela Libertadores.

PVC destacou Zubeldía equilibrou a linha defensiva para resistir aos cinco jogadores mais avançados do Botafogo, só que perdeu o meio de campo. Sem a recomposição de Lucas e William Gomes pelo lados, o Tricolor foi acuado pelo time de Artur Jorge.