Fagner zoa estilo de Memphis Depay no Corinthians: 'Nota 5,5'

A postura fora de campo também agrada. Ele se esforça na comunicação, apesar de ter um espanhol ruim. Como poucos entendem inglês no elenco, o neerlandês começou aulas de português e tenta conversar ao máximo mesmo com a limitação de idioma.

Depay chega no horário, sempre com sorriso no rosto e brincando com os companheiros. Os treinos têm ocorrido em dois períodos para facilitar a adaptação.

O Corinthians temia um "estrelismo" de Depay, mas vê simplicidade no reforço. Não há pedidos de regalias e a resposta é "sim" para qualquer conteúdo pedido pelo clube para as redes sociais e canal oficial. O astro seguiu a todos no Instagram, comemorou a vitória do Corinthians contra o Fortaleza à distância e até elogiou Igor Coronado pelo golaço.