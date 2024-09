Corinthians temeu saída e segurou Garro com reforços e aumento salarial

O armador se incomodou com a falta de protagonismo do clube. A ele foi vendido um projeto ambicioso, mas na prática a situação era diferente.

A chegada de jogadores como Memphis Depay animou Garro, que está confiante na saída da zona do rebaixamento e na conquista da Copa do Brasil ou Sul-Americana no seu primeiro ano no Parque São Jorge.

O jogador de 26 anos chegou neste ano e se viu como protagonista, com uma responsabilidade que não imaginava em pouco tempo, e um salário aquém do desempenho em campo.

O Corinthians, então, renovou com Garro até 2028 e concedeu um considerável aumento salarial em agosto. O atleta recebe um dos maiores valores do elenco.

Com a chegada de reforços e o aumento, Rodrigo Garro se acalmou. Ele recebeu proposta do River Plate e sondagens do futebol árabe.

O Timão nunca viu o argentino desanimado em campo, mas conhecia sua insatisfação e comemora internamente esse gerenciamento de crise.