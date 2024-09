Ranking UOL: Palmeiras mantém embalo, e Botafogo dá salto na perseguição

O Palmeiras manteve a liderança do Ranking UOL 2024, mas tem agora o Botafogo como perseguidor mais próximo.

O time de Abel Ferreira está embalado ao se concentrar apenas no Brasileirão, após as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores e mais uma vez fechou a parcial na liderança.

O cenário traz o salto do Botafogo, que vem bem na Libertadores e empilha bons resultados no Brasileirão, do qual é líder.