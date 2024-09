'Quem não está com medo do Botafogo, não entendeu nada', diz Alicia Klein

Em participação no Fim de Papo desta segunda (16), a comentarista Alicia Klein disse que o Botafogo é o time a ser temido na temporada.

A jornalista opinou que talvez o clube alvinegro seja o único com elenco para de fato brigar pelo título em mais de uma competição. Ela ainda ressaltou que o Flamengo, apesar de ter um elenco forte, tem sofrido para montar um bom time, por conta das lesões.