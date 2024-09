Palmeiras: Abel recupera esquema pré-eliminação e tem sucesso, diz PVC

No quadro Prancheta do PVC, no De Primeira, Paulo Vinícius Coelho explicou como Abel Ferreira resgatou o esquema de marcação do Palmeiras anterior às eliminações nas copas e viu a medida surtir efeito na série de quatro vitórias seguidas no Brasileirão.

Segundo PVC, a novidade no Palmeiras é a volta da marcação individual, mano a mano, sem sobra. O que só é possível porque o time está fisicamente inteiro, destacou o colunista do UOL.