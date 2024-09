'Corinthians está na UTI! Não há motivo para otimismo', diz Juca Kfouri

Mauro Cezar alerta cenário perigoso no RJ com 6 torcidas na Libertadores

Mauro Cezar criticou a violência explícita e deliberada entre torcidas organizadas dos clubes do Rio de Janeiro. O colunista do UOL cobrou medidas mais efetivas do Ministério Público do estado, que apostou na proibição das TO's, e alertou para o cenário dessa semana — com seis torcidas envolvidas na Libertadores.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)