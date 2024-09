'Não tem choro, estamos no jogo', diz são-paulina após descontar no fim

Jogando em casa, o São Paulo perdeu a primeira final do Brasileirão Feminino para o Corinthians por 3 a 1, mas o estrago poderia ter sido maior, já que as Brabas venciam por 3 a 0 até os 49min do segundo tempo. Ariel Godoi descontou e manteve as esperanças de título.

O que aconteceu

O Corinthians abriu 3 a 0 com gols de Millene e Vic Albuquerque, mas Ariel Godoi descontou nos acréscimos. Ela tocou para as redes ao receber passe de Serrana, após vacilo do Corinthians.