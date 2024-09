Fluminense leva virada do Juventude e perde chance de se afastar do Z4

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de domínio do Juventude na posse de bola, mas sem levar perigo para o time carioca. Apenas dois chutes foram na direção do gol de Fábio. No contra-ataque, o Fluminense abriu o placar aos 26 minutos, com Jhon Arias.

No segundo tempo, o Fluminense recuou e cedeu oportunidades ao Juventude. Os mandantes não desperdiçaram e empataram aos 36 minutos do segundo tempo. Três minutos depois, o Juventude virou com Marcelinho, que entrou na etapa final.

Lances importantes

0 a 1. O Juventude era melhor no jogo, mas os visitantes que abriram o placar. Aos 26 minutos do primeiro tempo, Serna cruzou e Jhon Arias só jogou a bola para o fundo do gol.

Fluminense perto do segundo gol. Em chute de Bernal aos 42 minutos, a bola passa raspando a trave da equipe mandante. Quatro minutos depois, o goleiro do Juventude precisou trabalhar em um cabeceio de Ganso.