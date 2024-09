Gabigol e Vegetti: camisas 99 de Flamengo e Vasco têm fases opostas

O argentino buscou se aprofundar na história do clube, entendeu as características e exigências da torcida e passou a viver o cruz-maltino de maneira intensa. Hoje é capitão do time, amigo de Rodrigo Dinamite — filho do maior ídolo do Vasco — e sua família demonstra gratidão pelas portas que a instituição abriu para um jogador de 35 anos que passou a carreira inteira atuando em clubes de pequeno e médio porte da Argentina.

Em 2024, já é o artilheiro da Copa do Brasil e o vice do Campeonato Brasileiro, sendo que o líder Pedro, do Flamengo, se lesionou e não joga mais na temporada. No total desde sua chegada ao Vasco, são 60 jogos e 28 gols, uma média de quase 0,5 por partida.

E se por parte dos vascaínos, muitos dizem já amar o argentino, pelo lado do jogador o sentimento é recíproco nesse pouco mais de um ano de convivência.

Cara, como posso explicar isso? Acho que pela maneira de viver o futebol, de jogar futebol. Falo sempre que futebol é minha vida, então como eu vivo, jogo futebol. Vivo para o clube, para o Vasco, para brindar ao máximo o clube que confiou em mim. Eu falo que você tem que viver como dentro do campo. É minha maneira de pensar e por isso que essa conexão foi tão forte.

Vegetti, ao UOL

Vegetti não teve um amor à primeira vista somente pelo Vasco. O Rio de Janeiro também o encantou a ponto de ele já cogitar viver na cidade após se aposentar do futebol.

Sua família, por exemplo, sente-se totalmente adaptada à capital carioca. A esposa, Joselina Bonetti, já possui amizades brasileiras e o pequeno filho do casal, Vittorio, iniciou os estudos numa escola no bairro da Barra da Tijuca, na Zona Oeste (RJ), onde vivem em uma confortável casa em um condomínio onde moram outros jogadores do elenco, como Philippe Coutinho, Lucas Piton e Souza.