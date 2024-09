Ruan Tressoldi foi o melhor jogador da vitória do São Paulo sobre o Cruzeiro, de acordo com a avaliação do site especializado Footstats. O zagueiro estreou no 1 a 0 no Mineirão.

Veja as notas:

Jandrei: 6,1

Ruan Tressoldi: 7,0

Ferraresi: 5,8

Sabino: 5,3

Igor Vinicius: 6,3

Marcos Antônio: 6,5

Santiago Longo: 5,7

Michel Araújo: 5,3

William Gomes: 6,5

Erick: 6,4

André Silva: 5,1

(Alan Franco: 5,1)

(Luiz Gustavo: 5,4)

(Rodriguinho: 5,5)

(Wellington Rato: 5,3)

(Jamal Lewis: 5,5)